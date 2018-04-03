Венесуэла и Россия планируют увеличить торговлю к концу года на 30%

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Россия и Венесуэла планируют обеспечить до конца года рост двусторонней торговли на 30%, заявил вице-президент по финансовым и экономическим вопросам, министр сельского хозяйства Венесуэлы Вильмар Кастро Сотельдо.
Издание ссылается на данные Банка России, согласно которым в 2017 году объем двустороннего товарооборота удалось довести до показателя в 459 миллионов долларов. В случае выполнения планов по его увеличению эта цифра достигнет 596 миллионов долларов.
Комиссия обсуждала сотрудничество в военной сфере, железнодорожные проекты в Венесуэле, производство продовольствия, перспективы дальнейшего сотрудничества компаний "Роснефть" и PDVSA, возможности производства оборудования для добывающей промышленности.
Стороны затронули тему производства вакцин в Венесуэле, проектов инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами, производства оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги.