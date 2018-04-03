Реальные пенсии в январе-феврале выросли на три процента

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Реальный размер пенсий в РФ в январе-феврале вырос на 3% в годовом выражении без учета прошлогодней единовременной выплаты, говорится в докладе Росстата.

С учетом произведенной в январе 2017 года единовременной выплаты реальные пенсии в январе-феврале 2018 года снизились на 14%.

При этом средний размер назначенных пенсий в январе-феврале составил 13 тысяч 320 рублей.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.