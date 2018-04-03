"Газпром нефть" создает в Петербурге центр цифровых инноваций

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. "Газпром нефть" создает в Санкт-Петербурге Центр цифровых инноваций (ЦЦИ) для развития и последующего внедрения цифровых технологий в области логистики, переработки и сбыта, сообщает пресс-служба компании.

"Фокусом ЦЦИ станет создание прорывных цифровых продуктов, предназначенных для развития единой технологической платформы бизнеса "Газпром нефти" в сфере логистики, переработки и сбыта", — говорится в пресс-релизе.

В рамках работы центра компания объединит усилия российских технологических и IT-стартапов, компаний-разработчиков и научного сообщества, направленные на поиск и разработку инновационных решений для повышения эффективности бизнеса.

Работа центра будет сконцентрирована на развитии и применении в бизнесе "Газпром нефти" технологий больших данных и блокчейн, предиктивного управления, цифровых двойников предприятий, промышленного интернета вещей, самообучающихся систем на базе искусственного интеллекта и т.д.

"Мир вокруг стремительно меняется. Сегодня перед нами стоит задача провести масштабную цифровую трансформацию компании, направленную на радикальное повышение эффективности бизнеса. Эта трансформация невозможна без поиска и оперативного внедрения инновационных решений. Поэтому мы ставим перед собой комплексную задачу — привлечь к процессу создания новых промышленных цифровых технологий всех участников российской инновационной экосистемы", — сказал председатель Правления "Газпром нефти" Александр Дюков, слова которого цитирует пресс-служба компании.