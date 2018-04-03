Китай пообещал зеркально ответить на новые торговые меры со стороны США

ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай даст зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны США, заявил посол КНР в США Цуй Тянькай.CCTV.
Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в размере 15% и 25% в качестве контрмер на введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий. Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал документ о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Эти пошлины были введены для "защиты национальной безопасности Америки". Торговые меры были приняты по итогам расследования в соответствии со статьей 232 американского Закона о расширении торговли от 1962 год на предмет влияния импорта на национальную безопасность страны.
Трамп в этот же день также потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.
Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее, и имеют все возможности для защиты своих интересов.