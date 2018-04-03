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Экономика

Ставка на минимум. Когда россиянам ждать дешевой ипотеки

08:0003.04.2018
(обновлено: 08:01 03.04.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента на витринеЗнак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Марат Селезнев. Благодаря замедлению инфляции и смягчению монетарной политики ЦБ, ставка по ипотеке в очередной раз обновила исторический минимум. Снижение стоимости жилищных займов до европейского уровня — вопрос не самого близкого будущего, тем не менее кредиты подешевеют. О том, как складывается ситуация на ипотечном рынке, — в материале РИА Новости. 

Проценты вниз 

По итогам февраля средняя ставка по ипотечным кредитам в России опустилась до 9,75% годовых, сообщает ЦБ. Месяцем ранее показатель составлял 9,85%.

Проценты идут вниз вслед за смягчением денежно-кредитной политики Банка России. В середине февраля совет директоров регулятора опустил ключевую ставку до 7,5%, в марте — еще на 25 базисных пунктов, до 7,25%. Таким образом, на текущий момент разрыв между средней ставкой по ипотеке и ключевой — 2,5 процентного пункта.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНовостройка в городе Мытищи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новостройка в городе Мытищи

В ЦБ отметили улучшение ценовых условий на рынке. Это привело к тому, что в феврале по сравнению с январем объемы жилищного кредитования выросли на 34,3%. "Банки предоставили населению свыше 102 тысяч рублевых ипотечных кредитов на сумму почти 200 миллиардов рублей", — подводит итоги регулятор. В конечном счете общая задолженность россиян по ипотеке повысилась до 5,3 триллиона рублей. Относительно аналогичного периода 2017-го — на 18,1%.

Как прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody’s, в этом году число ипотечных заемщиков в России увеличится на миллион человек. "Мы ожидаем, что темпы выдачи ипотеки в 2018 году сохранятся на фоне снижающихся ставок и стабильного спроса со стороны населения", — сообщили в компании. 

В 2018 году рост ипотечного кредитования в России продолжится и составит 8-10%, полагают в S&P. Агентство отметило, что это произойдет на фоне стагнации цен на недвижимость и снижения процентных ставок. 

Данные ЦБ и прогнозы международных рейтинговых агентств свидетельствуют о повышенном интересе россиян к ипотеке. И, судя по всему, эта тенденция сохранится. 

Как в лучших домах 

Высокие проценты по жилищным кредитам в последние годы сильно препятствовали нормальному развитию ипотечного рынка. Кроме того, сказался кризис, начавшийся в 2014 году. Реальные доходы населения снизились. 

Кризис позади, ставки постепенно уменьшаются. В 2014-2016 годах они были двузначными, в 2017-м — опустились ниже 10% годовых. Банк России добился поставленной цели — инфляция достигла приемлемого уровня, что создает условия для макроэкономической стабильности в стране. Инфляция, по плану регулятора, не выйдет за рамки 4% за год. Это позволит и впредь смягчать монетарную политику, что коснется ставок по всем кредитам.

© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
Ключи от квартиры. Архивное фото

Тем не менее россияне еще нескоро увидят сверхнизкие ставки, как в развитых странах. Например, во Франции, Германии, Швейцарии и Японии средний показатель по жилищным займам — 2%. 

Порой западные заемщики сталкиваются с кредитными аномалиями: банк не берет деньги за обслуживание кредита, а наоборот — платит клиенту. Так, в конце 2015 года датчанин Ханс-Петер Кристенсен получил от кредитной организации почти 40 долларов, поскольку ставка по его ипотеке опустилась до минус 0,06% годовых. Дело в том, что ЦБ Дании держит ключевую процентную ставку на уровне минус 0,65% — такова политика стимулирования экономики посредством дешевых кредитов.

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© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В России объем выдачи ипотеки удвоился за два месяца

Ведущий эксперт финансовой группы БКС Антон Шабанов говорит, что падение ставок в России до европейского уровня — вопрос отдаленного будущего. "Как минимум для этого нужна такая же низкая инфляция, как в ЕС. За весь 2017 год она была на уровне 1,66%, а по итогам января 2018-го — вообще отрицательная (минус 0,64%). При таких показателях снижались бы ставки и нашего ЦБ, и, следовательно, ипотека. Но на ближайшее время цель инфляции в России — 4%", — отметил он в беседе с РИА Новости.   

Великолепная восьмерка

В ближайшие годы в России не установятся европейские ставки по жилищным кредитам. Но стоимость займов упадет до комфортной величины в 7-8% годовых. Именно об этом говорил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Причем это может произойти уже в 2018 году. 

Директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов допускает, что ставка по ипотеке опустится до 7,7% с учетом дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и характеристик конкретного объекта недвижимости. Одним из условий этого он также назвал субсидирование льготных программ.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтроительство новых жилых кварталов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строительство новых жилых кварталов в Подмосковье

По одной из таких программ, запущенных правительством России, ставка сейчас — 6% годовых. На льготный кредит могут претендовать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или третий ребенок. По оценке министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, воспользоваться программой готовы свыше 600 тысяч российских семей.

"Это позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год на ипотеке, а в целом — уменьшить расходы на покупку квартиры на сумму до 800 тысяч рублей, это больше материнского капитала", — подчеркивал глава Минстроя.

Аналитик "Финама" Алексей Коренев отмечает, что снижение процентов по ипотечным кредитам зависит от нескольких факторов. Важнейшие из них — значение ключевой ставки и спрос со стороны потребителей. По словам эксперта, спрос поддерживается на достаточно высоком уровне — сказываются снижение цен на недвижимость, широкий выбор новостроек, а также большое разнообразие федеральных и муниципальных программ помощи всевозможным категориям заемщиков. Что касается ключевой ставки, то в течение 2018 года Коренев ожидает еще два-три снижения. "Она должна оказаться в диапазоне 6,25-6,75%. В этом случае наиболее вероятный коридор средней ставки по ипотеке к концу года — 8,75-9,00%", — прогнозирует он. 

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