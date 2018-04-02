В Киеве назвали "Северный поток - 2" угрозой военной безопасности Украины

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выступил против реализации проекта "Северный поток — 2". Видео выступления политика во время заседания согласительного совета Верховной рады опубликовано телеканалом "112 Украина".

Герасимов заявил о "новой серии гибридных атак на Украину" в связи со строительством магистрали.

"Хочу напомнить, что запуск газопровода станет дополнительным рычагом давления Москвы на ЕС и поставит под удар не только энергетическую, но и военную безопасность Украины", — подчеркнул парламентарий.

Герасимов также обвинил Россию в "использовании энергетических ресурсов в качестве элемента политического шантажа".

"Поэтому те, кто поддерживает строительство "Северного потока — 2", подыгрывают Кремлю", — подытожил политик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Ранее Германия выдала компании "Газпром" последнее разрешение, необходимое для строительства магистрали. В "Нафтогазе Украины" охарактеризовали это решение как неприятное, но прогнозируемое, пообещав при этом "продолжить борьбу".

Оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение "Северного потока — 2" в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.