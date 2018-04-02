Шувалов рассказал о прогнозах по формированию нового правительства

СКОЛКОВО, 2 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов рассчитывает, что при формировании нового правительства в мае президент России Владимир Путин подпишет указ о создании единого органа управления интеллектуальной собственностью в РФ.

"Надеюсь, что сейчас, когда в мае будет подписываться указ президента о структуре органов исполнительной власти, все же появится единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью", — сказал Шувалов, выступая на коллегии Роспатента.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что это одна из "вечнозелёных" тем для обсуждения, и что России есть над чем работать в сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав и нужно выработать окончательную конфигурацию работы по этому направлению.