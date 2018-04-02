Строители протестировали освещение автодороги на мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. Строители протестировали освещение автодороги на мосту через Керченский пролив. Результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Тестовое включение провели на четырех пролетах моста на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по десять с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темноты на протяжении около трех часов.

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц. — Прим. ред.). Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", — сказал ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков, слова которого приводит инфоцентр.

Светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будут освещать натриевые лампы высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

"Такие лампы широко используют для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях, на аэродромах — везде, где необходима контрастная видимость объектов в любых погодных условиях. Это особенно важно для автодороги через Керченский пролив, где густые туманы — частое явление", — говорится в сообщении.

Во время эксплуатации моста наружное освещение будет работать автоматически. Но при необходимости диспетчер Центрального пункта управления Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) сможет проводить корректировку в ручном режиме. Он также будет иметь возможность регулировать яркость освещенности дорожного полотна на мосту и подъездных дорогах.

"Система, созданная на Крымском мосту, обеспечит бесперебойную работу искусственного освещения дороги в темное время суток и при этом минимизирует затраты электроэнергии", — добавили в инфоцентре.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>