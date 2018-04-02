Эксперт рассказал, чем "Северный поток — 2" грозит украинским потребителям

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.

"Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что это будут не такие объемы как сейчас. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна — она может прокачивать от 120 до 140 (миллиардов — ред.) кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", — сказал Землянский.

По словам эксперта, снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации может остаться только один, вследствие чего большое количество потребителей останется без голубого топлива. К такой ситуации, по мнению Землянского, в "Нафтогазе" не готовы.

На прошлой неделе Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока — 2". В "Нафтогазе" назвали решение неприятным, но прогнозируемым, пообещав при этом "продолжить борьбу".