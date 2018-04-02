МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Китай вводит пошлины на 128 американских товаров, этот шаг следует рассматривать как ответ на решение администрации США о повышении тарифов на импорт стали и алюминия, говорится в сообщении Министерства финансов КНР.

"На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на 8 наименований, в том числе свинину, — 25%", — сказано в документе, опубликованном на сайте Минфина.

В ведомстве также отметили, что Китай "выступает за систему многосторонней торговли", а контрмеры, "справедливы и соответствуют принципам Всемирной торговой организации".

Решение вступит в силу 2 апреля.

"Не рыть себе яму"

Китай ранее посоветовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли. "Иначе США сами угодят в вырытую для других яму", — заявил на брифинге официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Что касается всеобщей озабоченности возможной эскалацией торговых разногласий Китая и США, то, напомнил представитель министерства, Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию. "Мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным", — отметил он.

Пекин готов к диалогу с Вашингтоном

Китай готов решить торговые противоречия с США на основе взаимного уважения и равенства посредством диалога и консультаций, заявила 26 марта официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Что касается торгово-экономических отношений США и Китая, в том числе и существующих противоречий, мы всегда говорили и говорим, что готовы урегулировать (их) с американской стороной на основе взаимоуважения и равенства посредством переговоров и консультаций", — сказала она на брифинге.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР подчеркнула, что "дверь для переговоров и консультаций всегда открыта".

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".