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Экономика

Молчание — золото. Почему ФАС против прогнозов цен на бензин

08:0002.04.2018
(обновлено: 08:01 02.04.2018)
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© РИА НовостиФАС отказалась от идеи запретить поминутную тарификацию звонков – ЪФАС отказалась от идеи запретить поминутную тарификацию звонков – Ъ
© РИА Новости

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Бензин в России может подорожать на пять рублей. С таким предостережением выступили в Совете по топливным рынкам. ФАС отреагировала незамедлительно, заверив, что объективных причин для этого нет. Тем не менее в прошлом году рост цен на бензин в три раза превысил инфляцию. О механизме ценообразования автомобильного топлива в России и причинах его подорожания — в материале РИА Новости.

Свисток арбитра

В конце прошлой недели ФАС вынесла предостережение главе правления Совета по товарным рынкам Илье Морозу о недопустимости действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Под такими действиями подразумевается заявление о возможном росте стоимости автомобильного топлива. Накануне Мороз в беседе с журналистом не исключил того, что в течение трех месяцев цены на российских АЗС повысятся на пять рублей.

"Высказывания в СМИ прогнозов о росте цен на автомобильные бензины могут провоцировать ажиотажный спрос на нефтепродукты и необоснованный рост цен на них", — разъяснил официальную позицию заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Глава ведомства Игорь Артемьев, в свою очередь, заверил, что дефицита бензина в России в настоящее время нет, а значит, нет и предпосылок к его резкому подорожанию. Если же производители допустят необоснованное повышение цен либо другие нарушения, то к ним применят соответствующие меры, предупредил Артемьев.

Топливные пистолеты на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт назвал причины резкого скачка цен на бензин в России

Ранее, 19 марта, "Сургутнефтегазу" указали на нарушение принципа преимущественного удовлетворения внутреннего спроса. Компания увеличила экспорт автомобильного топлива. По мнению антимонопольщиков, это ведет к сокращению поставок российским потребителям.

В декабре 2016 года предупреждение от ФАС получил лично президент "Лукойла" Вагит Алекперов. Антимонопольщики сочли "неуместным" его заявление о росте цен на автомобильное топливо на 10-15% из-за предстоящего повышения акцизов. Голомолзин расценил слова Алекперова как призыв к другим нефтяным компаниям следовать примеру "Лукойла".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкТабло заправочной колонки на АЗС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Табло заправочной колонки на АЗС

Рыночный механизм

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша признал в беседе с РИА Новости, что его тоже неоднократно предупреждали о недопустимости прогнозов по ценам на моторное топливо.

Заправщик. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Белоруссия планирует довести цены на автомобильное топливо до российских

"ФАС считает нас регулятором рынка. Какая-то правда в этом есть", — отметил он.

Высказываемые публично оценки и суждения действительно способны влиять на стоимость различных активов, подтверждают эксперты. Такие прогнозы, как правило, и учитывают спекулянты в своих стратегиях.

"Это можно наблюдать каждый день на фондовых и товарных биржах, где многие отчеты, сдвигающие курсы бумаг вверх или вниз, выполняются частными компаниями. Часто как раз с целью спекулятивных операций", — напомнил доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВодитель бензовоза у въезда на нефтеперерабатывающее предприятие
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водитель бензовоза у въезда на нефтеперерабатывающее предприятие

Вечный приоритет

Для ФАС предотвращение резких колебаний топливного рынка — один из приоритетов. Ведь затраты на бензин заложены в себестоимости практически всех товаров и услуг. Таким образом, от цен на автозаправках напрямую зависят показатели инфляции.

Потребительские цены в России в январе выросли на 0,3%, а в феврале — на 0,2%. Бензин, по данным Росстата, с начала года подорожал на 0,4%.

Причина — рост топливных акцизов на 50 копеек. Второе повышение запланировано на 1 июля. В итоге, по расчетам Минэнерго, стоимость литра бензина в рознице в 2018 году из-за акцизов увеличится в общей сложности на 1,5%.

НЕ БРАТЬ! Рейтинг стран Европы по ценам на бензин
© РИА Новости, Инфографика
Рейтинг стран Европы по ценам на бензин – 2018

Это подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что предпосылок для резкого подорожания автомобильного топлива нет, однако небольшие колебания вполне возможны, поскольку повысились акцизы.

В прошлом году темпы роста цен на бензин почти в три раза обогнали инфляцию — 7,3% против 2,5%. ФАС объяснила: сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен на нефть, рост отраслевых издержек, начало плановых ремонтов ряда НПЗ и, как следствие, снижение предложения на внутреннем рынке.

Однако ключевой фактор — высокая доля фискальных сборов. Директор центра тарифного регулирования в сфере энергетики РЭУ имени Плеханова Иван Капитонов привел в пример структуру цены литра бензина марки АИ-92. На налоги приходится 65%, на затраты на переработку и логистику — 30%. Еще пять процентов — это прибыль АЗС.

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