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Экономика

В России проиндексировали социальные пенсии

00:3601.04.2018
(обновлено: 15:29 01.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9%, что составит примерно 255 рублей, таким образом, средняя социальная пенсия в России вырастет до девяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Индексация социальных пенсий производится в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году.

"Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9%", — рассказали в пресс-службе Минтруда России.

В результате индексации средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 255 рублей и составит 9062 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 378 и 382 рубля и составит 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 30 тысяч 694 рублей и 35 тысяч 387 рублей соответственно.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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По данным Пенсионного фонда России, повышение коснется 3,9 миллиона пенсионеров, включая 3,2 миллиона получателей социальных пенсий. Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в России, по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

По данным Минтруда, расходы на индексацию с 1 апреля 2018 года на 2,9% размеров пенсий и других социальных выплат, подлежащих повышению, составят 1,07 миллиарда рублей в месяц (или 9,6 миллиарда рублей до конца текущего года).

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Экономика
Комментарии
26 пользователей оставили 40 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
timednr2017
Какая-то позорная индексация, у Захарченко на квартире нашли больше, чем вся индексация в сумме, а если посчитать сколько таких Захарченко, то получится что кучка,"людей" имеет больше чем все пенсии, зарплаты, и все соц выплаты, вместе взятые.
06:19
01.04.2018
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dann1972
если моя пенсия вырастет на 255 руб то составит около 7000р в СПБ на эти деньги не прожить
03:10
01.04.2018
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