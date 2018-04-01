Резервный ход: "сбросит" ли Россия фунт после запрета сделок с госдолгом

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Политическое противостояние Лондона и Москвы рискует перерасти в финансовое. Как пишет The Guardian, англичане хотят помешать размещению евробондов России. За последние годы облигации помогли привлечь в федеральный бюджет более десяти миллиардов долларов. Насколько реальны такие угрозы и чем ответит ЦБ — в материале РИА Новости.

Финансовые санкции

По информации британской газеты, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может рассмотреть предложение о запрете продажи российских облигаций через Лондонскую расчетную палату.

Автор идеи — председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендхат. По его мнению, лазейки в британском и европейском законодательстве позволяют российским банкам, включенным в санкционный список, организовывать выпуск российских бондов. А потому Россия получает средства на рынках капитала ЕС и США, невзирая на санкции.

Суть предложения Тугендхата: запретить двум главным мировым клиринговым компаниям Euroclear и Clearstream обслуживать выпуски российских долговых бумаг. Это существенно затруднит иностранным инвесторам работу с российским госдолгом.

Затронет инфраструктуру

По мнению аналитиков, полного запрета для клиринговых систем вряд ли стоит ждать. Все же Euroclear и Eurostream — это европейские, а не британские компании.

"Думаю, в базовом сценарии российский Минфин не сможет эффективно размещать еврооблигации", — указывает Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие Брокер". Это затронет новые выпуски бумаг, а на старые, скорее всего, никак не повлияет, добавляет он.

Специалист не исключает, что запрет произведет эффект, схожий с падением облигаций до мусорного уровня: если есть инструмент, по которому недоступна инфраструктура, то институциональным инвесторам придется просто сбросить эти активы по любым ценам.

Но эксперты валютного рынка сомневаются в том, что Великобритания захочет "рубить сук, на котором сидит".

"Последнее размещение евробондов, буквально накануне этих высказываний, указывает, по данным Минфина, на то, что там основные инвесторы — это Великобритания, а на втором месте США", — отмечает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров. Поэтому, по его словам, запрет сильно заденет "ряд влиятельных структур, которые вкладываются в российский долг и вообще в развивающиеся рынки".

Снизить вложения в фунты

В последнее время Россия снижает долю американских казначейских бумаг в резервах, наращивая вложения в золото. В этом нет ничего удивительного: cохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты. Однако об отказе от трежерис речи не идет: на американскую валюту приходится 70% всех расчетов, так устроена мировая финансовая система.

Велика ли вероятность того, что ЦБ в ответ на возможные финансовые санкции Великобритании начнет выходить из британских активов, сокращая объемы вложений в облигации и фунт стерлингов?

Эксперты считают, что в теории это возможно, хотя и не имеет особого смысла. Во-первых, Великобритания не в фокусе финансовых интересов России. Во-вторых, задача резервов — создание максимально диверсифицированного и ликвидного портфеля активов.

"Политика и внешнеэкономическая деятельность не всегда идут параллельно. Более того, при формировании резервов необходима альтернатива как по доходности, так и по возможным рискам", — отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Сейчас у России около 10% глобальных золотовалютных резервов, номинированных в фунтах, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов США.

"Если мы гипотетически рассматриваем более активные шаги со стороны регулятора, то, конечно, это негативно скажется на фунте стерлингов. Его стоимость по отношению к основным валютам снизится", — отмечает Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank.

Риски серьезные, но не критические

Однако для инвесторов возможные действия британских властей не сулят ничего хорошего. Дополнительные санкции могут обвалить цены на еврооблигации и повысить риски инвестирования в рублевые активы.

Это серьезные финансовые риски. Тем не менее они не угрожают стабильности российской финансовой системы.

Россия активно размещает ОФЗ, это стало очень выгодным благодаря усилиям ЦБ, снизились процентные ставки в экономике. Теоретически еврооблигации эффективно замещаются ОФЗ. Другое дело, что такая ситуация несбалансированная — нужно иметь несколько источников финансирования дефицита бюджета. Впрочем, в Минфине готовы и к негативному сценарию. Глава ведомства Антон Силуанов отмечал, что еврооблигации выкупят российские инвесторы, спрос на бумаги в несколько раз превышает предложение.