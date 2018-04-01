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Экономика

Резервный ход: "сбросит" ли Россия фунт после запрета сделок с госдолгом

08:0001.04.2018
(обновлено: 08:02 01.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в БрюсселеПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Политическое противостояние Лондона и Москвы рискует перерасти в финансовое. Как пишет The Guardian, англичане хотят помешать размещению евробондов России. За последние годы облигации помогли привлечь в федеральный бюджет более десяти миллиардов долларов. Насколько реальны такие угрозы и чем ответит ЦБ — в материале РИА Новости.

Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Финансовые санкции

По информации британской газеты, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может рассмотреть предложение о запрете продажи российских облигаций через Лондонскую расчетную палату.

Автор идеи — председатель Комитета по иностранным делам Великобритании Том Тугендхат. По его мнению, лазейки в британском и европейском законодательстве позволяют российским банкам, включенным в санкционный список, организовывать выпуск российских бондов. А потому Россия получает средства на рынках капитала ЕС и США, невзирая на санкции.

Суть предложения  Тугендхата: запретить двум главным мировым клиринговым компаниям Euroclear и Clearstream обслуживать выпуски российских долговых бумаг. Это существенно затруднит иностранным инвесторам работу с российским госдолгом.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки валютного рынка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки валютного рынка

Затронет инфраструктуру

По мнению аналитиков, полного запрета для клиринговых систем вряд ли стоит ждать. Все же Euroclear и Eurostream — это европейские, а не британские компании.

"Думаю, в базовом сценарии российский Минфин не сможет эффективно размещать еврооблигации", — указывает Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик "Открытие Брокер". Это затронет новые выпуски бумаг, а на старые, скорее всего, никак не повлияет, добавляет он.

Специалист не исключает, что запрет произведет эффект, схожий с падением облигаций до мусорного уровня: если есть инструмент, по которому недоступна инфраструктура, то институциональным инвесторам придется просто сбросить эти активы по любым ценам.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве

Но эксперты валютного рынка сомневаются в том, что Великобритания захочет "рубить сук, на котором сидит".

"Последнее размещение евробондов, буквально накануне этих высказываний, указывает, по данным Минфина, на то, что там основные инвесторы — это Великобритания, а на втором месте США", — отмечает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров. Поэтому, по его словам, запрет сильно заденет "ряд влиятельных структур, которые вкладываются в российский долг и вообще в развивающиеся рынки".

Золотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Запас прочности: зачем Россия скупает все больше золота

Снизить вложения в фунты

В последнее время Россия снижает долю американских казначейских бумаг в резервах, наращивая вложения в золото. В этом нет ничего удивительного: cохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты. Однако об отказе от трежерис речи не идет: на американскую валюту приходится 70% всех расчетов, так устроена мировая финансовая система.

Велика ли вероятность того, что ЦБ в ответ на возможные финансовые санкции Великобритании начнет выходить из британских активов, сокращая объемы вложений в облигации и фунт стерлингов?

Эксперты считают, что в теории это возможно, хотя и не имеет особого смысла. Во-первых, Великобритания не в фокусе финансовых интересов России. Во-вторых, задача резервов — создание максимально диверсифицированного и ликвидного портфеля активов.

"Политика и внешнеэкономическая деятельность не всегда идут параллельно. Более того, при формировании резервов необходима альтернатива как по доходности, так и по возможным рискам", — отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

© Fotolia / RZФунты стерлингов
© Fotolia / RZ
Фунты стерлингов

Сейчас у России около 10% глобальных золотовалютных резервов, номинированных в фунтах, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов США.

"Если мы гипотетически рассматриваем более активные шаги со стороны регулятора, то, конечно, это негативно скажется на фунте стерлингов. Его стоимость по отношению к основным валютам снизится", — отмечает Денис Давыдов, главный аналитик Nordea Bank.

Риски серьезные, но не критические

Однако для инвесторов возможные действия британских властей не сулят ничего хорошего. Дополнительные санкции могут обвалить цены на еврооблигации и повысить риски инвестирования в рублевые активы.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Источник: спрос на российские евробонды достигает шести миллиардов долларов

Это серьезные финансовые риски. Тем не менее они не угрожают стабильности российской финансовой системы.

Россия активно размещает ОФЗ, это стало очень выгодным благодаря усилиям ЦБ, снизились процентные ставки в экономике. Теоретически еврооблигации эффективно замещаются ОФЗ. Другое дело, что такая ситуация несбалансированная — нужно иметь несколько источников финансирования дефицита бюджета. Впрочем, в Минфине готовы и к негативному сценарию. Глава ведомства Антон Силуанов отмечал, что еврооблигации выкупят российские инвесторы, спрос на бумаги в несколько раз превышает предложение.

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