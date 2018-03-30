ОАК начала выпуск композитных агрегатов на новом производстве в Воронеже

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "ИНУМиТ" (в числе учредителей – химический факультет МГУ им. М.В Ломоносова) начали выпуск агрегатов из композитных материалов для авиастроения из отечественного сырья на новом опытно-промышленном производстве в Воронеже, сообщили в ОАК.

"Инвестиции в создание новой технологии превысили 300 миллионов рублей. Министерство образования и науки выделило субсидии в размере 154 миллионов рублей, еще около 160 миллионов инвестировало Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО, входит в ОАК)", — говорится в сообщении.

Как заявил технический директор ОАК Юрий Тарасов, начаты испытания гражданского лайнера SSJ100 с горизонтальными саблевидными законцовками крыла. В Воронеже изготавливается оснастка для винглетов SSJ100, использование законцовок помогает добиваться сокращения потребления топлива и экономить до 5 миллионов рублей в год на одно воздушное судно. Ученые МГУ создали материалы для оснастки, применяемой для изготовления деталей из композиционных материалов для гражданских лайнеров SSJ100, МС-21, а также мотогондол для нового отечественного двигателя ПД-14.

В Воронеже ОАК и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создают новый центр компетенций по выпуску мотогондол для всех типов отечественных двигателей гражданских и транспортных самолетов.

"Доля композитов в SSJ100 превышает 12%, в МС-21 – треть. Мы заинтересованы в расширении использования отечественных композитных технологий, при соблюдении высокого стабильного качества и ценовых параметров", — приводятся в сообщении слова Тарасова.

Как сообщил генеральный директор АО "ИНУМиТ" Виктор Авдеев, в прошлом году ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, "ИНУМиТ" и генеральный директор Алексей Рогозин подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

"Сегодня химики МГУ и специалисты Воронежского разрабатывают инновационные композитные конструкции из композитных материалов для узлов механизации нового гражданского самолета Ил-114", — отмечается в сообщении.