"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. "Газпром" в четверг подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по контракту на транзит газа через Украину, говорится в сообщении российского холдинга.

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", — заявили в компании.

На прошлой неделе "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по поставкам газа Киеву. Как отметила российская компания, основанием для подачи ходатайства о частичной отмене решения суда стали превышение арбитрами полномочий и серьезные процессуальные ошибки.

В декабре и феврале арбитраж вынес решения по спорам двух нефтегазовых компаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. В итоге "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Российский холдинг заявил, что ти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения.

Компании в конце марта провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" уведомлял "Нафтогаз" о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению.