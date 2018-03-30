На Украине подсчитали потери от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Экономические потери Украины от запуска проекта "Северный поток — 2" могут составить около трех миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на коммерческого директора компании "Нафтогаз" Юрия Витренко.

"Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно три миллиарда долларов и соответственно три процента ВВП… <…> Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы, — сказал Витренко. — Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз. — Прим. ред.)".

Он отметил, что Киев работает над сохранением транзита и намерен предпринять определенные шаги, которые снизили бы "риск строительства "Северного потока — 2". По словам Витренко, в стране ожидают решения Евросоюза, которое могло бы повлиять на создание российской газотранспортной системы.

Ранее в компании "Нафтогаз" назвали решение Германии о выдаче разрешения на строительство "Северного потока — 2" неприятным, но прогнозируемым.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других четырех странах — России, Швеции, Дании и Финляндии.

Против проекта выступают несколько государств. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. По данным СМИ, обращение также подписали Киев и Кишинев.

Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.