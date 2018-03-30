Разработчики рассказали о производстве новой версии SSJ100

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 — на 75 мест — будет производиться с использованием большего числа российских комплектующих, сообщил в интервью РИА Новости президент "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов.
"Самолет будет производиться с максимальным использованием комплектующих российского производства. Мы оставим только те системы, которые невыгодно или нецелесообразно заменять, производство которых слишком долго и дорого локализовывать. Но все, что входит в требования наших заказчиков, мы, безусловно, выполним", — рассказал Рубцов.
По плану производителя, кабина нового воздушного судна будет максимально унифицирована с кабиной МС-21. Дополнительно будут проведены работы по снижению веса интерьера.
По его словам, все это вытекает из требований государственных и коммерческих заказчиков. "Задачу сделать рыночно привлекательный самолет с нас никто не снимал, учитывая масштаб инвестиций", — отметил президент ГСС.
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