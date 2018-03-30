Аксенов рассказал, что поможет Крыму стать самодостаточным регионом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Введение в эксплуатацию в этом году ряда крупных инфраструктурных объектов станет важным этапом на пути превращения Крыма в самодостаточный регион, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Нынешний год во многом определит дальнейшее развитие Крыма. Будут введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, которые уже стали визитными карточками Крыма… Все это придаст мощный импульс социально-экономическому развитию республики, станет важным этапом на пути к нашей стратегической цели – превращению Крыма в самодостаточный регион", — сказал Аксенов на заседании крымского парламента, озвучивая отчет о работе правительства за прошлый год.

К ключевым объекта Аксенов причислил автомобильную часть моста через Керченский пролив, трассу "Таврида", новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" и Таврическую электростанцию в Симферопольском районе.

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