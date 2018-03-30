МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Переговоры по либерализации работ нефтегазовых компаний на Арктическом шельфе не ведутся, сообщил в интервью РИА Новости глава крупнейшей в РФ частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Обсуждение вообще не идет. Нам интересны все перспективные регионы. Арктический шельф — это перспективный регион для углеводородов. Он требует изучения, в этом процессе нам, конечно же, интересно участвовать", — ответил Алекперов на соответствующий вопрос.

На вопрос интересно ли компании участвовать в изучении шельфа даже с учетом технических ограничений, которые сложились из-за санкций, Алекперов ответил: "Вопрос изучения не означает нарушения санкционного режима. Но, к сожалению, закон, который действует, ограничивает наши возможности. Поэтому переговоры сегодня никакие не ведутся. И те блоки, которые были нам интересны, уже переданы правительством "Роснефти" и "Газпрому".

Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ компаний к работе на шельфе. Фактически этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром".

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