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Экономика

В ГЛОНАСС предсказали взрывной рост рынка беспилотников

03:4330.03.2018
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца. Архивное фотоДрон на закате солнца. Архивное фото
© Depositphotos / rcaucino

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Взрывной рост рынка авиадронов в мире придется на следующее десятилетие, ожидается, что к этому времени ведущие страны сформируют условия для массового применения таких инноваций, заявил РИА Новости эксперт НП "ГЛОНАСС" Андрей Аникин.

Беспилотник МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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"Потенциальный объем рынка услуг, оказываемых с помощью беспилотных авиационных судов, в России превышает 37 миллиардов рублей. Мировой размер коммерческого рынка малых беспилотников в 2024 году превысит 17 миллиардов долларов", — прогнозирует эксперт.

За последние два года наибольшее распространение беспилотные авиационные суда получили в мониторинге инфрастуктурных объектов — 23%, примерно в том же процентном соотношении дроны используются в сельском хозяйстве, видеопроизводстве и рекламе. Не так часто квадрокоптеры встречаются в строительстве, картографировании и геодезии — по 10% на каждую отрасль. Между тем наиболее высокий потенциал дроны имеют в отраслях связи, экологии, поиске и спасении людей, где их применяемость составляет пока не более 4%.

"Сегодня 47 развитых и развивающихся стран заняты вопросом регулирования рынка массового применения беспилотных авиационных систем. Ожидается, что к 2020 году ведущими странами будут сформированы нормативные и технические условия для массового потребительского и коммерческого рынка БАС, а взрывной рост придется на период 2020-2027 годы", — считает Аникин.

Дрон. Архивное фото
© Depositphotos / rcaucino
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Гонки не только за рынком

Между тем дроны подходят не только для различных отраслей экономики, но и для повседневной жизни и развлечений.

В рамках международной выставки "Спорт" на этой неделе состоялся "Кубок по микро дрон-рейсингу. Весна 2018", победу одержал четырнадцатилетний Артем Волков, который преодолел трассу быстрее соперников более чем в два раза, неожиданно оставив позади профессионалов ведущих лиг России и Белоруссии, аэроклубов и студентов авиационных институтов.

Трасса состояла из элементов, размещенных на разной высоте, формирующие сложные траектории полетов. Примечательно, что размер дронов составлял не более 5-7 сантиметров в длину, а уровень прохождения препятствий был сопоставим с работой ювелира. "Каждый участник представляет высокую ценность для кадрового рынка беспилотной авиации и может применить свои навыки во многих отраслях экономики", — сообщили РИА Новости в НП "ГЛОНАСС".

БПЛА, наблюдаемый через оптические ипрецел, во время учений по борьбе с воздушными целями
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гонки беспилотных воздушных судов — инновационный и высокотехнологичный вид спорта, по зрелищности его порой сравнивают с "Формулой-1". Пилоты, преодолевая трассу, управляют спортивными дронами дистанционно и соревнуются с соперниками в трехмерном измерении. В 2018 году НП "ГЛОНАСС" запланировал проведение, как минимум, трех крупных гонок дронов в уникальном формате.

"Популяризация этого вида спорта в нашей стране также набирает обороты. С прошлого года дрон-рейсинг стал официальной спортивной дисциплиной и включен министерством спорта России во всероссийский реестр видов спорта", — сообщила вице-президент компании Екатерина Чередниченко.

"Необходимо создавать благоприятные условия для развития инновационного рынка беспилотных авиационных систем: формировать экосистемы сервисов, приложений, платформ, провайдеров и поставщиков беспилотных воздушных судов и оборудования", — заметил президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко.

Некоммерческое партнёрство "ГЛОНАСС" (НП "Содействие развитию и использованию навигационных технологий") — федеральный сетевой оператор в сфере навигационной деятельности. Партнёрство было создано с целью создания условий для развития конкурентоспособной отрасли в сфере навигационно-информационных услуг в России. В партнерство, в частности, входят ведущие телеком-операторы: МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "Ростелеком", а также "Камаз", "Яндекс", НИС.

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