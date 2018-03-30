По большому счету. Богатых россиян попросили поделиться триллионом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Депутаты-коммунисты предлагают ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения. По их мнению, богатые должны платить больше, бедные — меньше. Это пополнит казну на триллион рублей. Правительство инициативу не поддерживает, а Минфин принципиально не хочет повышать ненефтегазовые налоги. Что ждет российскую налоговую систему — в материале РИА Новости.

Принцип справедливости

Группа депутатов из фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение фискальной системы с 1 января 2019 года.

Для россиян с доходом менее 100 тысяч рублей в год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предполагается на уровне пяти процентов. От 100 тысяч до трех миллионов рублей в год — пять тысяч рублей плюс 13% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. От трех до десяти миллионов — 382 тысячи и 18% с дохода больше трех миллионов. Наконец, от 10 миллионов рублей — 1,642 миллиона плюс 25% от суммы, превышающей 10 миллионов.

Авторы законопроекта ссылаются на принципы справедливости, всеобщности налогообложения и равномерности распределения НДФЛ между гражданами с разным уровнем благосостояния. Поднять ставку налога для самых богатых — правильное решение, говорит депутат-коммунист Михаил Щапов.

"Под действие закона подпадут около 500 тысяч человек — менее одного процента всех работающих россиян. Но эффект будет колоссальный: бюджет дополнительно получит более триллиона рублей", — заявил он в беседе с РИА Новости.

В правительстве инициативу представителей КПРФ не поддержали. Чиновники исходят из того, что введение с 2001 года ставки НДФЛ на уровне 13% упростило администрирование и повысило собираемость налога. Попытка изменить сложившуюся систему чревата массовым возвращением к зарплатам в конвертах. Соответственно, доходы казны уменьшатся.

Кабинет министров обсуждает возможность повышения НДФЛ до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович признает, что это возможно. "Ничего страшного не вижу, если дополнительные два процента направить, например, на здравоохранение", — говорил он ранее.

Споры по понятиям

В правительстве нет полного единства относительно налогов на доходы физлиц. В Минфине скептически относятся к попыткам изменить ставку НДФЛ. Глава ведомства Антон Силуанов во вторник, 27 марта, подчеркнул, что считает невозможным повышение фискальной нагрузки на ненефтегазовый сектор.

"Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", — сказал министр.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, комментируя РИА Новости инициативу коллег-депутатов, напомнил, что это далеко не первая попытка ввести в России прогрессивную шкалу. В частности, подобный законопроект предлагала фракция "Справедливой России".

Аксаков категорически против повышения НДФЛ до 15%. Переход же к прогрессивной шкале, по его мнению, возможен. Но для россиян, зарабатывающих менее трех миллионов рублей в год, налог следует сохранить на уровне 13%, отметил он.

С тех, у кого годовой доход выше, — брать от 15% до 35%, пояснил Аксаков РИА Новости. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет на уровне 500 миллиардов рублей.

Позицию предпринимательского сообщества ранее озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов, также призвавший ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. При этом, по его мнению, для россиян с доходами ниже прожиточного минимума следует обнулить ставку, а с зарабатывающих более миллиона рублей в год брать 25%.

Товарные артикулы

В новейшей истории России уже был период, когда действовала прогрессивная шкала налогообложения. В конце 1990-х граждане, в зависимости от заработка, платили НДФЛ в размере 12%, 20% и 30%. Потом от такой системы отказались.

Директор Европейской школы бизнеса и финансов (ESBF) Олег Филиппов объясняет это тем, что эффект от прогрессивной шкалы получился отрицательный — пострадала собираемость налога, на рынке труда доминировали серые зарплаты.

"В России применительно к НДФЛ эффективнее либо плоская шкала, либо регрессивная, как у страховых взносов. С прогрессивной всегда будут проблемы, так как это усложняет расчет налога", — отметил собеседник РИА Новости.

Возможно, именно поэтому последние годы правительство в качестве альтернативы рассматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) — с нынешних 18% до 22%. Сборы от этого налога наполняют государственный бюджет примерно на треть. Система администрирования НДС отлажена. Нет рисков, что налогоплательщики — предприятия и организации — попытаются уйти в тень.

Правда, возникает другая проблема: единовременное повышение НДС чревато ускорением инфляции. Ведь сразу подорожают буквально все товары и услуги. Чтобы смягчить последствия, рассматривается возможность провести реформу поэтапно, в течение нескольких лет.

Экономическая логика, конечно же, в пользу прогрессивной шкалы налогообложения, но с большой долей вероятности чаша весов склонится к повышению НДС, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Откладывать реформу не стоит. Разовое повышение лучше тем, что экономика быстрее адаптируется к новым правилам игры, убеждена она.