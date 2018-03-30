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Экономика

По большому счету. Богатых россиян попросили поделиться триллионом

08:0030.03.2018
(обновлено: 08:07 30.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы РоссииЗдание Федеральной налоговой службы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Депутаты-коммунисты предлагают ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения. По их мнению, богатые должны платить больше, бедные — меньше. Это пополнит казну на триллион рублей. Правительство инициативу не поддерживает, а Минфин принципиально не хочет повышать ненефтегазовые налоги. Что ждет российскую налоговую систему — в материале РИА Новости.

Принцип справедливости

Группа депутатов из фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение фискальной системы с 1 января 2019 года.

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia / Valerie Potapova
"Несущественное повышение": в России может вырасти подоходный налог‍

Для россиян с доходом менее 100 тысяч рублей в год налог на доходы физических лиц (НДФЛ) предполагается на уровне пяти процентов. От 100 тысяч до трех миллионов рублей в год — пять тысяч рублей плюс 13% с суммы, превышающей 100 тысяч рублей. От трех до десяти миллионов — 382 тысячи и 18% с дохода больше трех миллионов. Наконец, от 10 миллионов рублей — 1,642 миллиона плюс 25% от суммы, превышающей 10 миллионов.

Авторы законопроекта ссылаются на принципы справедливости, всеобщности налогообложения и равномерности распределения НДФЛ между гражданами с разным уровнем благосостояния. Поднять ставку налога для самых богатых — правильное решение, говорит депутат-коммунист Михаил Щапов.

"Под действие закона подпадут около 500 тысяч человек — менее одного процента всех работающих россиян. Но эффект будет колоссальный: бюджет дополнительно получит более триллиона рублей", — заявил он в беседе с РИА Новости.

В правительстве инициативу представителей КПРФ не поддержали. Чиновники исходят из того, что введение с 2001 года ставки НДФЛ на уровне 13% упростило администрирование и повысило собираемость налога. Попытка изменить сложившуюся систему чревата массовым возвращением к зарплатам в конвертах. Соответственно, доходы казны уменьшатся.

Кабинет министров обсуждает возможность повышения НДФЛ до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович признает, что это возможно. "Ничего страшного не вижу, если дополнительные два процента направить, например, на здравоохранение", — говорил он ранее.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПосетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетители заполняют документы в инспекции Федеральной налоговой службы

Споры по понятиям

В правительстве нет полного единства относительно налогов на доходы физлиц. В Минфине скептически относятся к попыткам изменить ставку НДФЛ. Глава ведомства Антон Силуанов во вторник, 27 марта, подчеркнул, что считает невозможным повышение фискальной нагрузки на ненефтегазовый сектор.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по экономическим вопросам. 21 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев заявил о необходимости "настройки" налоговой системы

"Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", — сказал министр.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, комментируя РИА Новости инициативу коллег-депутатов, напомнил, что это далеко не первая попытка ввести в России прогрессивную шкалу. В частности, подобный законопроект предлагала фракция "Справедливой России".

Аксаков категорически против повышения НДФЛ до 15%. Переход же к прогрессивной шкале, по его мнению, возможен. Но для россиян, зарабатывающих менее трех миллионов рублей в год, налог следует сохранить на уровне 13%, отметил он.

С тех, у кого годовой доход выше, — брать от 15% до 35%, пояснил Аксаков РИА Новости. Это обеспечит дополнительные поступления в бюджет на уровне 500 миллиардов рублей.

Позицию предпринимательского сообщества ранее озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов, также призвавший ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. При этом, по его мнению, для россиян с доходами ниже прожиточного минимума следует обнулить ставку, а с зарабатывающих более миллиона рублей в год брать 25%.

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыдача зарплаты
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Выдача зарплаты

Товарные артикулы

В новейшей истории России уже был период, когда действовала прогрессивная шкала налогообложения. В конце 1990-х граждане, в зависимости от заработка, платили НДФЛ в размере 12%, 20% и 30%. Потом от такой системы отказались.

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога‍

Директор Европейской школы бизнеса и финансов (ESBF) Олег Филиппов объясняет это тем, что эффект от прогрессивной шкалы получился отрицательный — пострадала собираемость налога, на рынке труда доминировали серые зарплаты.

"В России применительно к НДФЛ эффективнее либо плоская шкала, либо регрессивная, как у страховых взносов. С прогрессивной всегда будут проблемы, так как это усложняет расчет налога", — отметил собеседник РИА Новости.

Возможно, именно поэтому последние годы правительство в качестве альтернативы рассматривает повышение налога на добавленную стоимость (НДС) — с нынешних 18% до 22%. Сборы от этого налога наполняют государственный бюджет примерно на треть. Система администрирования НДС отлажена. Нет рисков, что налогоплательщики — предприятия и организации — попытаются уйти в тень.

Правда, возникает другая проблема: единовременное повышение НДС чревато ускорением инфляции. Ведь сразу подорожают буквально все товары и услуги. Чтобы смягчить последствия, рассматривается возможность провести реформу поэтапно, в течение нескольких лет.

Экономическая логика, конечно же, в пользу прогрессивной шкалы налогообложения, но с большой долей вероятности чаша весов склонится к повышению НДС, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Откладывать реформу не стоит. Разовое повышение лучше тем, что экономика быстрее адаптируется к новым правилам игры, убеждена она.

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