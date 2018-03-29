Бахрейн обсуждает возможность поставок российского газа

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Бахрейн обсуждает с РФ возможность поставки российского газа в королевство, заявил представитель Бахрейна.

В четверг в Госдуме прошла рабочая встреча депутатов с делегацией Национального собрания Королевства Бахрейн.

"Нынешний визит в Россию имеет целью укрепление парламентских отношений между Государственной думой и парламентом Королевства Бахрейн, а также активизацию работы "группы дружбы", — заявил первый зампред палаты депутатов Национального собрания королевства Али Абдулла Аль-Аради, цитаты которого приводятся в пресс-релизе фракции "Единая Россия".

"В настоящий момент обсуждается возможность реализации проекта по поставке российского газа в Бахрейн… отметил Аль-Саати (посол Бахрейна в РФ — ред.)", — говорится в пресс-релизе.