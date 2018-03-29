МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я не знаю, каким будет наше будущее, надеюсь, что нам удастся стабилизировать отношения… Но, конечно, это возможно", — сказал посол в эфире телеканала РБК, отвечая на вопрос, возможен ли арест российских активов по аналогии с тем, что был наложен в Великобритании.

"Я боюсь, что у нас не будет нормальных отношений, пока мы не сможем конструктивно решить некоторые проблемы, которые перед нами стоят", — добавил посол.

В понедельник министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что страна выдала ордера на арест российского имущества, происхождение которого неизвестно.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.