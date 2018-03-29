Роботизированные тракторы помогут повысить урожайность, считают в РАН

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Применение беспилотных летательных аппаратов и роботизированных тракторов для мониторинга сельскохозяйственных культур и их обработки может повысить урожайность, считает президент РАН Александр Сергеев.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов РАН пройдет в Москве 29 и 30 марта, на встрече будут обсуждать стратегию развития и приоритетные направления деятельности РАН, тогда же пройдут выборы в президиум академии.

"Таким образом можно оценивать вегетацию растений, бороться с различными болезнями, и здесь современные цифровые методы и роботизация могли бы очень здорово помочь. У нас с вами теперь в распоряжении и беспилотники, которые могут осуществлять мониторинг полей, у нас с вами в распоряжении роботизированные тракторы, которые могут вносить удобрения", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".