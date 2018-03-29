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Экономика

Обратный отсчет. Как Tesla оказалась в шаге от банкротства

08:0029.03.2018
(обновлено: 08:23 29.03.2018)
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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон МаскПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla, и акции компании обвалились. Серийное производство электрокара Model 3 сорвано, хотя глава корпорации Илон Маск обещал выправить ситуацию в первом квартале 2018 года. Инвесторы уже избавляются от бумаг производителя электромобилей, а управляющие хедж-фондов пророчат компании банкротство через несколько месяцев.

Автомобиль Tesla Motors Model 3. Архивное фото
© REUTERS / James Glover II
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Прибыли так и не дождались

Производитель электрокаров Tesla — одна из самых инновационных компаний мира (вторая строчка в соответствующем рейтинге Forbes). Инвесторы, поверив, что калифорнийский стартап способен создавать и успешно выводить на рынок машины будущего, вложили в Tesla миллиарды долларов.

Их не смущало то, что компания не зарабатывала денег. Супердорогие спортивные электрокары — Tesla Roadster, Tesla Model S, Tesla Model X — оставались нишевым продуктом и приносили предприятию одни убытки.

© AP Photo / Mark J. TerrillАвтомобиль Tesla Roadster
© AP Photo / Mark J. Terrill
Автомобиль Tesla Roadster

Илон Маск рассчитывал на создание электромобиля, который захватит масс-маркет и сделает компанию прибыльной. Таким должен был стать Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов. В серийное производство его запустили в июле 2017-го.

Перспективы казались радужными. Еще за полгода до включения конвейера за новинкой выстроились очереди — предзаказ оформили более полумиллиона человек.

Возник ажиотаж, акции компании быстро росли в цене. В апреле 2017-го Tesla обошла по рыночной стоимости давних и успешных игроков глобального авторынка — американские корпорации Ford и General Motors.

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks
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Ни денег, ни машин

Глава Tesla пообещал, что к концу 2017-го выпустит 20 тысяч автомобилей Model 3. Увидев финансовый отчет, инвесторы пришли в ужас: убытки в размере 2,2 миллиардов долларов, а с конвейера сошло всего 360 автомобилей.

Компания работала в минус, тратя деньги с космической скоростью — 480 тысяч долларов в час, или восемь тысяч долларов ежеминутно.

© AP Photo / Justin PritchardАвтомобиль Tesla Motors Model 3
© AP Photo / Justin Pritchard
Автомобиль Tesla Motors Model 3

Маск пообещал выправить положение дел в "кратчайшие сроки" и к марту 2018-го довести выпуск Model 3 до трех-пяти тысяч единиц в неделю. Обещаниям не поверили. Еще в конце года эксперты заявили, что улучшить ситуацию не удастся, поскольку это технически невозможно. Производство массового электромобиля признали полностью сорванным.

"Основное препятствие для вывода сборочной линии Model 3 на полную мощность — это сборка модулей батарей", — объяснял Илон Маск. По его словам, были допущены грубые ошибки, но в Tesla неверно оценили масштаб проблемы, так как "это очень сложная производственная сфера".

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Заставляют заняться делами

Акционеры Tesla оставили Маска без фиксированной зарплаты, назначив ему компенсацию в виде передачи в собственность акций компании на ближайшие десять лет.

Причем первый транш Маск получит лишь после того, как капитализация Tesla превысит 100 миллиардов долларов, а каждый следующий — после прибавки еще в 50 миллиардов.

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Таким образом, вознаграждение Маска поставлено в прямую зависимость от успехов Tesla. Чтобы получить все транши, Маску придется увеличить рыночную стоимость компании до 650 миллиардов долларов. Корпорация должна зарабатывать больше, чем Proctеr & Gamble, отмечает Bloomberg.

Главное условие акционеров — Маск должен оставаться руководителем компании. По их мнению, это стимулирует его уделять больше внимания основной сфере деятельности и срочно улучшать финансовое положение предприятия. Но как именно Маск сможет решить поставленные задачи, никто не знает.

Слишком поздно

Еще в апреле прошлого года, когда капитализация Tesla превысила 50 миллиардов, аналитики предупреждали: бизнес сильно переоценен, активы компании стоят лишь несколько миллиардов долларов. Это самый настоящий пузырь.

© РИА Новости / TeslaПерейти в фотобанкГлава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2
© РИА Новости / Tesla
Перейти в фотобанк
Глава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2

"Компании должны получать прибыль, здесь же никакой прибыли нет и в помине. Ничего более абсурдного я не видел", — отмечает аналитик инвестфонда Vilas Capital Management Джон Томпсон.

По оценкам инвестфонда, в ближайшие полтора года Tesla потребуется около восьми миллиардов долларов для финансирования операционных убытков, капитальных затрат, уплаты долгов и пополнения оборотного капитала.

Но денег практически не осталось. С учетом срыва поставок Model 3, cнижения спроса на Model S и Model X, а также перспектив дальнейшего падения кредитного рейтинга привлечь финансирование вряд ли удастся. Аналитики считают, что Маск довел компанию до точки невозврата.

Как отмечают в Vilas, там уже разослали всем своим клиентам предупреждение о том, что Tesla, "вне всякого сомнения, находится на грани банкротства". По прогнозу управляющих инвестициями менеджеров, деньги у Tesla закончатся через три месяца.

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