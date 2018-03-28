Закон о животноводстве поможет нарастить экспорт мяса, заявили на Кубани

КРАСНОДАР, 28 мар — РИА Новости. Закон о животноводстве, принятый в первом чтении депутатами законодательного собрания Краснодарского края, создаст условия для эффективного развития отрасли в регионе, поможет нарастить экспорт мясной продукции и повысить самообеспеченность страны мясом и молоком, отметил в ходе сессии в среду председатель ЗС Юрий Бурлачко.

Депутаты региона на очередной сессии приняли в первом чтении краевой закон "О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края". По словам председателя ЗС, это единственный в стране на сегодняшний день нормативный правовой акт, регулирующий животноводство.

Бурлачко напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу нарастить экспорт мясной продукции, повысить самообеспеченность страны мясом, молоком, овощами.

"Все необходимое для того, чтобы поставленную президентом задачу реализовать, у нас есть. И наш закон о животноводстве, как мы рассчитываем, поможет в этом", – отметил Бурлачко.

Как пояснил зампредседателя ЗС, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Александр Трубилин, "документ обеспечит господдержку отрасли и тем самым заложит основу повышения производства мяса и молока в хозяйствах всех форм".

"В последний период для отрасли животноводства на Кубани складывается неблагоприятная конъюнктура. Внимание инвесторов гораздо больше привлекает растениеводство. Мы принимаем закон, который призван переломить ситуацию, создать новые возможности для животноводов. Нам нужно многое восстанавливать, чтобы выйти на уровень начала 90-х годов. Этой отрасли необходимо создать особые условия. Животноводство должно стать еще одной точкой роста экономики края", – прокомментировал Бурлачко.

По данным ЗС, на сегодняшний день в регионе производится сельскохозяйственной продукции более чем на 412 миллиардов рублей, при этом на долю продукции растениеводства приходится 75%, а на животноводство – 25%. По словам депутатов, законопроект призван устранить существующий перекос. Он направлен на создание условий эффективного развития животноводства в крае: увеличение поголовья, насыщения рынка качественной животноводческой продукцией, удовлетворение потребностей населения продукцией отечественного производства, более полную загрузку производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

Отмечается, что депутаты еще раз обсудят закон детально в ходе парламентских слушаний в апреле.

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