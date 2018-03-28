ОАК расширит масштабы выпуска высокотехнологичной продукции по аутсорсингу

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) совместно с частными инвесторами в этом году планирует открыть порядка десяти новых производств комплектующих в городах своего присутствия, сообщил РИА Новости вице-президент ОАК по производству и техническому развитию Сергей Юрасов.

По его словам, новые производства открываются в соответствии с проектом по внедрению новой индустриальной модели ОАК. "Частному бизнесу мы можем доверить производство агрегатов и некритичных переделов, в то время как ОАК сосредоточится на развитии ключевых технологий, таких как проектирование воздушных судов, выпуск крыла из композитных материалов, обработка титана, сборка самолетов, испытания и послепродажное обслуживание, и ряд других", — отметил Юрасов.

Он пояснил, что успешное внедрение ряда новых технологий, например, 3D-печать, прототипирование, производство и сборка продукции на основе безбумажных технологий связано с использованием новых бизнес-моделей, с быстрым принятием решений. "Именно поэтому в ряде случаев мы делаем ставку на привлечение частных компаний, а не на создание собственных производств", — сказал Юрасов.

Так, подмосковная компания "Промышленные технологии" разворачивает новые заводы по выпуску жгутов и трубопроводов для авиационных заводов в Ульяновске и Казани. В Комсомольске-на-Амуре начнут работать производства режущего инструмента белгородской компании "Скиф-М", а также бортовой кабельной сети фирмы "Пегас". Казанская компания "Центр цифровых технологий" продолжит проект по цифровой печати и выплавке изделий из новых видов металла.

По прогнозам Юрасова, общая выручка новых производств превысит один миллиард рублей в год, причем треть будет формироваться заказами неавиационных предприятий.

Вице-президент корпорации сказал, что благодаря инвестициям частного бизнеса в развитие производств ОАК существенно ускоряется внедрение новых технологий. "Например, переход на 3D-печать заготовок для литейного производства сокращает выпуск заготовок для деталей с трех-четырех месяцев до одной недели. А использование безбумажного проектирования и современных материалов сокращает вес бортовой кабельной сети в полтора раза", — сообщил Юрасов.

В пресс-службе ОАК напомнили, что ранее корпорация анонсировала программу создания десяти новых центров компетенций по развитию критических технологий. Центры компетенций создавались за счет инвестиций самого ОАК и дочерних компаний корпорации. Самый крупный центр компетенций — компания "АэроКомпозит", специализирующаяся на выпуске композитного крыла и агрегатов из углепластика для гражданских самолетов, развернула свои производства в Казани и Ульяновске. Московская компания "ОАК-Центр Комплексирования" занимается комплексированием авионикой борта нового лайнера МС-21, в Ульяновске центрами компетенций ОАК развернуто производство панелей фюзеляжа для разных типов гражданских самолетов, работает центр по производству люков и дверей.

В этом году совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией планируется запустить производство мотогондол в создаваемом центре компетенций в Воронеже.