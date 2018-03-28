Медведев призвал учиться зарабатывать на несырьевом экспорте

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. России в условиях внешних ограничений, в том числе политических, нужно учиться зарабатывать не только на энергоносителях, но и на несырьевом экспорте, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на коллегии Минэкономразвития.

"Экономика России развивается при повышенных внешних рисках, таких как резкое изменение цен на нефть, всякого рода политические ограничения, которые наложены на нашу экономику, нашу страну в целом. Понятно, что надо учиться зарабатывать не только на сырье и энергоносителях, учиться торговать товарами с высокой добавленной стоимостью, экспортом услуг, включая образование, здравоохранение, туризм. Поэтому задача всемерного развития несырьевого, неэнергетического экспорта остается весьма и весьма актуальной", — сказал Медведев.