ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новост. ЦБ РФ хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление, пишет в среду газета "Ведомости".

Соответствующее предложение следует из подготовленных Минфином и ЦБ ко второму чтению в Госдуме поправок в закон "О банкротстве". Документ находится на межведомственном согласовании. Представитель ЦБ подтвердил информацию газете.

Величина убытков будет определяться исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, пояснил изданию зампред ЦБ Василий Поздышев.

После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, пишет газета со ссылкой на Поздышева.