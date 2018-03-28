ЦБ хочет разделить убытки от санации с владельцами банков, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новост. ЦБ РФ хочет разделить расходы на санацию банков и страховщиков с их бывшими собственниками, предъявив им упущенную выгоду от потраченных средств на финансовое оздоровление, пишет в среду газета "Ведомости".
Величина убытков будет определяться исходя из того, что ЦБ мог бы не выдавать деньги на санацию бесплатно или по льготной ставке, а разместить их по ключевой ставке, действовавшей на момент передачи средств на санацию в фонды консолидации банковского или страхового сектора. При этом ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал банка, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной, пояснил изданию зампред ЦБ Василий Поздышев.
После введения временной администрации регулятор обнаруживает, что решения и действия лиц, контролировавших банк, стали причиной значительных убытков. Предложенные нововведения позволят эффективнее взыскивать убытки через суд, пишет газета со ссылкой на Поздышева.