Около 100 сирийских делегатов посетят Ялтинский форум

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Около 100 сирийских делегатов, в том числе бизнесмены, руководители торговых палат и министры, посетят Ялтинский международный экономический форум, делегацию намерен возглавить премьер-министр страны Имад Хамис, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

Делегация российского бизнеса ранее побывала в Дамаске, где прошла встреча с премьер-министром Сирии. В состав делегации вошли представители республики Крым, общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума.

Назаров, сообщил, что в ходе визита, в частности, обсуждался статус и состав делегации, которая приедет на форум.

"Премьер-министр Сирии Имад Хамис заверил, что будет большая, статусная делегация от Сирии, которая включит в себя около 100 человек, где будут и крупнейшие сирийские бизнесмены, и руководители палат – промышленной, сельскохозяйственной, руководитель российско-сирийского делового совета. Также будут министры – экономического развития и ряд других министров. И господин премьер-министр Сирии заверил, что он постарается сам возглавить эту делегацию, чтобы все вопросы, которые будут обсуждаться на Ялтинском экономическом форуме, имели сразу некое разрешение", — сказал Назаров в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ранее стало известно, что председатель правительства Сирийской арабской республики принял приглашение на Ялтинский международный экономический форум и готов направить в Крым членов своего правительства для обсуждения вопросов экономического сотрудничества.

Организаторами форума выступают правительство Крыма и фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля, его участниками станут около 3 тысяч человек, в том числе многочисленные иностранные гости. На форуме ожидаются политики, бизнесмены и общественники из Германии, Австрии, Греции, других европейских стран, Китая и Сирии.

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