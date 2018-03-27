Силуанов назвал приоритетные направления бюджетных расходов

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Поддержка инфраструктуры, здравоохранение, образование и снижение бедности являются приоритетами бюджетных расходов РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, Силуанов отметил, что приоритеты бюджетных расходов связаны с задачами, поставленными в послании президента РФ Федеральному собранию.

"Ключевые задачи, поставленные в послании, — очевидный приоритет в расходах. Это поддержка инфраструктуры, что позволит обеспечить содействие экономическому росту; здравоохранение, образование, также снижение бедности, без чего долгосрочное экономическое развитие просто невозможно", — сказал Силуанов.