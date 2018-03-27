Руководство "Черноморнефтегаза" подало в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости. Глава ГУП "Черноморнефтегаз" Борис Зимин и четыре топ-менеджера уволились по собственному желанию, сообщил журналистам министр топлива и энергетики полуострова Вадим Белик.

"Да, действительно, 23 марта, генеральный директор Зимин Борис Алексеевич и его три заместителя и начальник УКСа подали в отставку", — сказал Белик.

Он уточнил фамилии уволившихся заместителей главы предприятия: Сергей Прокофьев, Вячеслав Сотников, Дмитрий Барт и начальник управления капитального строительства (УКС) Александр Карнач. По словам министра, решение об увольнении менеджеров "было их собственным решением".

Белик также пояснил, что в Крыму проводится проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся на полуострове теплоэлектростанциям. Выполнение работы было поручено подрядчику "Самара Спецмонтаж". Результаты проверки министр пообещал обнародовать позднее.

Исполняющим обязанности главы предприятия назначен еще один заместитель – Александр Кузнецов, сообщил министр.

Борис Зимин был назначен руководителем предприятия в июле 2017 года, ранее он занимал пост вице-премьера правительства Крыма.