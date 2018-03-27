Заказ на арктическую платформу предложили отдать "Адмиралтейским верфям"

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минприроды России предлагает поручить петербургской компании "Адмиралтейские верфи" строительство платформы "Северный полюс" для изучения Арктики, окончательное решение примет российское правительство, заявил РИА Новости министр Сергей Донской.

"Предлагается определить АО "Адмиралтейские верфи" единственным исполнителем работ по проектированию и строительству ледостойкой платформы. Верфью в инициативном порядке был изготовлен макет варианта платформы, который был представлен руководству страны в период посещения Земли Франца Иосифа в марте 2017 года", – сказал Донской.

Как отметил министр, Объединенная судостроительная корпорация отмечает высокий уровень технологической оснащенности "Адмиралтейских верфей", наличие высококвалифицированных рабочих и инженеров, устойчивое финансовое состояние предприятия. При этом окончательное решение по подрядчику примет правительство России, куда Минприроды внесло проект постановления о проектировании и строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс".

Как ранее заявил министр РИА Новости, строительство платформы "Северный полюс" для круглогодичных экспедиций в Арктике должно стартовать в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года.

По проекту, который Минприроды подготовило совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.

По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс". В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований.