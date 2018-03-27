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Экономика

Красный свет "зеленому". Юань и рубль объединились против доллара

08:0027.03.2018
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© РИА Новости / Александр ШтольПерейти в фотобанкПрохожие на пешеходной улице в ШанхаеПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
© РИА Новости / Александр Штоль
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани. Это ощутимый удар по доллару на глобальном рынке энергоносителей. Как черное золото поможет китайской валюте приобрести статус мировой и какие дивиденды ждут рубль — в материале РИА Новости.

Новый ориентир

Инструмент по продаже нефтяных фьючерсов в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже получил аббревиатуру INE. Торги проводит швейцарский трейдер Glencore.

Информагентство Синьхуа сообщает о высокой заинтересованности иностранных инвесторов во фьючерсе. Подчеркивается, что в будущем он может стать ориентиром для игроков наравне с Brent и WTI.

Это уже вторая попытка Пекина запустить биржевую торговлю нефтью в юанях. Первую предприняли в 1993 году, но неудачно. Эксперты объясняют это нестабильной ситуацией на сырьевых рынках, а также тогдашней слабостью юаня.

С тех пор многое изменилось. В 2016 году МВФ включил юань в корзину специальных прав заимствования (SDR). Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард назвала это решение важным этапом интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему.

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Теперь юань — третья по значимости валюта в корзине МВФ. И все же его использование в международных расчетах пока ограничено. Около 70% всех торговых сделок в мире приходится на доллары, 20% — на евро.

Доля юаня в общем объеме всех платежных операций, зафиксированных SWIFT (глобальной информационно-коммуникационной системой платежей и расчетов) в 2017 году, — 1,61%. Торги нефтяными фьючерсами призваны улучшить эту статистику.

© РИА Новости / Алексей БабушкинПерейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия &mdash; Китай"
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Нефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия — Китай"

Сырьевой протеже

Важность задачи определяют масштабы потребностей Китая в углеводородном сырье. Так, в 2016 году КНР импортировала 381 миллион тонн нефти, в 2017-м — почти 420 миллионов, обогнав США, а в 2020-м, по прогнозам, этот показатель достигнет 590 миллионов тонн.

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© Фото : Роснефть
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На текущий момент в мировой системе торговли углеводородами, как, впрочем, и другими сырьевыми товарами, в качестве валюты контракта используется доллар США. В американской валюте выставляются котировки, ее же продавцы и покупатели чаще всего применяют во взаиморасчетах.

Именно это во многом обеспечивает доллару статус ведущей мировой резервной валюты. Юань же претендует на то, чтобы вытеснить "американца" с одного из самых быстрорастущих рынков нефти в мире.

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков считает, что открытие торговли нефтяными фьючерсами за юани — уже повод для спекулянтов выставлять короткие позиции на доллар (то есть продавать его) и длинные позиции — на юань.

Схема такая. Появляются новые признаваемые мировым сообществом ценные бумаги в национальной валюте. Ее курс идет вверх из-за естественного усиления спроса. Рост дополнительно подогревается биржевыми игроками.

Однако в целом процесс смены приоритетов может оказаться длительным. Обычно для этого требуется 10-15 лет, говорит советник гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов.

А смена мировой резервной валюты — с фунта на доллар — вообще заняла полвека: с 1914-го по 1950 год. "Так что юаню предстоит долгий путь", — отметил собеседник РИА Новости.

На старте фьючерсы Шанхайской биржи могут показаться инвесторам не столь привлекательными, потому что эталонные сорта нефти сегодня котируются в долларах на двух крупнейших товарных биржах, специализирующихся на торговле энергоресурсами, — в Нью-Йорке на NYMEX и Лондоне на ICE.

Цена барреля нефти на Шанхайской бирже будет пересчитываться в юани исходя из долларовой цены на NYMEX и ICE. "Глобальные игроки вряд ли захотят покинуть привычные им биржевые площадки и переместить крупные объемы в Шанхай. Как минимум из-за потерь при конвертации долларов в юани", — прокомментировал аналитик "Финама" Сергей Дроздов.

© AFP 2018 / Bryan R. SmithТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AFP 2018 / Bryan R. Smith
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже

Убрать посредника

Не только Китай стремится перевести торговлю нефтью с долларов на национальную валюту. Так, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) с ноября 2016 года проводит операции с экспортным контрактом на поставку российской нефти марки Urals за рубли.

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© AFP 2018 / Andy Buchanan
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Источник РИА Новости, близкий к руководству Петербургской биржи, на условиях анонимности сообщил, что сейчас идут активные консультации с китайскими коллегами. На днях российские специалисты отправились на переговоры в Шанхай.

В повестке дня — координация действий с тем, чтобы оба фьючерсных контракта поддерживали друг друга. На признание глобальными игроками новых эталонных сортов нефти уходит до трех лет. Значительно быстрее (уже через год-полтора), по мнению собеседника РИА Новости, следует ожидать признания рынком нефтяных фьючерсов в рублях и юанях.

Кроме того, в двусторонней торговле Москва и Пекин активно снижают зависимость от доллара. В октябре 2017 года в КНР запустили платежную систему PVP для транзакций в юанях и российских рублях. Это значит, что при оплате поставок российской нефти в Китай, достигающих 60 миллионов тонн в год, стороны могут обходиться без американского посредника.

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