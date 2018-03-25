Qatar Airways обсудит возможность покупки доли в аэропорту Внуково

ДОХА, 25 мар — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катарский национальный перевозчик — авиакомпания Qatar Airways — во время визита эмира Катара в Россию подпишет меморандум о взаимопонимании с аэропортом Внуково в Москве, который предусматривает возможность покупки авиаперевозчиком доли в аэропорту, сообщили в воскресенье РИА Новости в МИД Катара.
"Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково", — отметил собеседник агентства.