Вступило в силу таможенное соглашение между Узбекистаном и Афганистаном

ТАШКЕНТ, 24 мар — РИА Новости. Межправительственное соглашение о взаимном содействии в таможенных делах между Узбекистаном и Афганистаном вступило в силу, сообщает в субботу пресс-служба узбекистанского МИД.

Соглашение было подписано 5 декабря 2017 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Двадцать третьего марта вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Исламской Республики Афганистан о взаимном содействии в таможенных делах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соответствии с положениями указанного соглашения, стороны принимают все необходимые меры по упрощению таможенного оформления, признают таможенные документы, а также используют электронные средства обмена информацией для повышения оперативности сотрудничества таможенных ведомств двух стран.

"Документом предусматривается создание эффективного механизма взаимодействия сторон по предупреждению и пресечению контрабанды, а также незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", — добавили в МИД Узбекистана.

В начале декабря 2017 года по итогам визита в Узбекистан Ашрафа Гани было подписано порядка 20 документов в сфере безопасности, транспорта, энергетики, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества.