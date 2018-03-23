В Ростовской области объем производства товарной рыбы вырос на 7,8%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Объем производства товарной рыбы в Ростовской области в 2017 году составил 22,1 тысячи тонн, что является одним из самых высоких показателей по стране, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

В пятницу в Ростове-на-Дону состоялось совещание по вопросам регулирования рыболовства на территории Ростовской и Волгоградской области. Его провел замминистра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

По словам Рачаловского, рыбная отрасль в области — это часть донской культуры, в которой занято порядка 3 тысяч человек. "В прошлом году товарной рыбы ростовские рыбаки произвели 22,1 тысячи тонн. Мы сохраняем лидирующее положение в России", — сказал он.

Как уточнили РИА Новости в минсельхозпроде области, в 2016 году в области было произведено 20,5 тысячи тонн товарной рыбы.

Шестаков в свою очередь отметил важность развития данной сферы в регионе. Он добавил, что финансовую поддержку следует направлять, в первую очередь, на переработку или субсидирование рыбаков. Кроме того, по его словам, в ближайшей перспективе следует решить вопрос о перезаключении договоров на пользование рыбоводными участками на 15-летний срок, что даст возможность рыбакам долгосрочную перспективу планирования.