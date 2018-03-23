Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Рубль практически не отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку до 7,25% годовых, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:26 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек — до 57,11 рубля, курс евро рос на 11 копеек — до 70,56 рубля.

Нейтральный фон для валютного рынка дополнительно поддержало и то, что регулятор не стал делать резкие заявления. Банк России отметил, что продолжит снижать ключевую ставку и в течение года завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике. По прогнозу ЦБ, к концу года инфляция в России составит три-четыре процента, а в 2019-м останется на уровне четырех процентов.

При этом Центробанк пообещал отслеживать внешние риски инфляции с учетом усиления неопределенности в мировой торговле.

Нынешнее снижение ключевой ставки стало уже вторым в этом году — ранее регулятор снизил ее в феврале, также на 0,25 процентного пункта. В прошлом году ключевую ставку снижали шесть раз, в сумме на 2,25 процентного пункта. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России старается придерживаться предсказуемости и плавности, хотя не исключает ни пауз в снижении ставки, ни того, что шаги будут различными — в 0,25 или 0,5 процентного пункта.