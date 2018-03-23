Липецкая Roshen отчиталась о многомиллионных убытках

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В 2017 году Липецкая кондитерская фабрика, входящая в корпорацию Roshen, увеличила убыток в 63,7 раза. Об этом сообщает издание "Українськi Новини" со ссылкой на отчетность фабрики.

Согласно документам, в 2017 году убытки Липецкой кондитерской фабрики, которую законсервировали в прошлом году, увеличила убыток в 63,7 раза — с 4,9 миллиона рублей до 311,7 миллиона.

Выручка предприятия сократилась в пять раз с 1,3 миллиарда рублей в 2016 году до 248,6 миллиона в 2017-м. Также, согласно отчету, дебиторская задолженность компании составляет 735,3 миллиона рублей.

Что касается численности работников, то в прошлом году было уволено 6678 человек и, таким образом, на конец 2017 года на фабрике трудились 72 человека.

В феврале 2018 года генеральный директор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский заявил, что предпочел бы, чтобы Липецкая кондитерская фабрика "сгнила", если ее не купят по рыночной цене.

В 2015 году российский суд постановил взыскать с фабрики 180 миллионов рублей налоговой задолженности, а затем наложил арест на ее имущество стоимостью в почти полтора миллиарда рублей.

В 2017 году Roshen объявила о решении остановить работу Липецкой кондитерской фабрики по политико-экономическим причинам.

Корпорация Roshen принадлежит Петру Порошенко. Украинский лидер, выдвигая свою кандидатуру в президенты, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло. Продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может. Долю Порошенко в Roshen передали в независимый "слепой" траст.