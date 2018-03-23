Глава Минприроды рассказал о строительстве ледостойкой платформы в Арктике

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года, заявил РИА Новости глава Минприроды России Сергей Донской.
Как ранее сообщал Донской РИА Новости, по проекту, который Минприроды готовит совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.
По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации станций "Северный полюс". В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований. В этой связи было принято решение о необходимости строительства ледостойкой самодвижущейся платформы для исследований в Арктике.