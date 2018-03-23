Мадуро разрешил покупку криптовалюты "петро" за рубли

МЕХИКО, 23 мар – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту "петро" за российские рубли.
Глава Венесуэлы сообщил, что компании из США намерены приобрести венесуэльскую криптовалюту "петро".
"Среди тех, кто желает купить "петро", — компании из Венесуэлы, Колумбии, США, Испании, Мексики, Аргентины, Перу, Турции, Германии, России, Китая, Эквадора, Чили, всего – 133 стран", – сказал Мадуро. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым запрещает гражданам и юридическим лицам США какие-либо операции с криптовалютами Венесуэлы.
Всего за 30 дней предварительной продажи "петро" подана почти 201 тысяча заявок на 5,25 миллиарда долларов. "И это мы только начали путь", — сказал Мадуро.
Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.