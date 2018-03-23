Китай потребовал от США воздержаться от объявленных торговых мер

ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. КНР требует от США воздержаться от объявленных торговых мер, говорится в заявлении китайского посольства в США.
"Китай глубоко разочарован и выступает твердо против подобных действий", — говорится в заявлении.
Дипломаты также заявили, что не боятся торговой войны.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум, в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.