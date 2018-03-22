ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минфин США в двухмесячный срок определит новые торговые меры против КНР, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Белого дома.

"Президент поручит министерству финансов в 60-дневный срок предложить действия исполнительной власти помимо (уже объявленных в четверг)" — заявил представитель Белого дома. Трамп в четверг подписывает указ, в котором требует от торгового представителя в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициирует иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Запланировано подписание документа "о борьбе с экономической агрессией Китая". Как ожидается, под угрозой более высоких пошлин окажется импорт из Китая на 50 миллиардов долларов в год.

Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

В Пекине обвинения США отвергли и призвали Трампа "не поддаваться эмоциям". Китай также заявил, что готов к ответным мерам против США.

Трамп также намерен до пятницы объявить о новых ввозных пошлинах на алюминий и сталь из ряда стран, включая Китай и Россию.

Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.

Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.