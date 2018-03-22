МИД Германии прокомментировал ситуацию с пошлинами со стороны США

БЕРЛИН, 22 мар — РИА Новости. Страны ЕС не должны дать разобщить себя в ситуации с заявленными импортными пошлинами со стороны США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместном брифинге с нидерландским коллегой Стефом Блоком в германской столице.

"Ещё одной темой, которой мы занимались, стали вещи, которые мы слышим из США, прежде всего это вопросы торговли и импортные пошлины. Для нас важно, чтобы мы в Европе не позволили разобщить себя. Мы считаем, что пошлины… не только осложняют свободную торговлю, что они повредят ей и что все участники понесут в этой связи убытки", — сказал Маас.

Он добавил, что рад, что в ходе встречи глав МИД ЕС в Брюсселе на этой неделе также была выражена единая позиция.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможности торговой войны.