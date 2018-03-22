Титов призвал реформировать налоговую систему

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Вся налоговая система РФ требует изменений, а не только налог на доходы физлиц, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что не исключает повышения НДФЛ в России с нынешних 13%, и если такое решение будет властями признано целесообразным, то полученные дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на образование и здравоохранение. При этом, по мнению Дворковича, налоги не должны быть избыточными, они не должны создавать мотивацию для уклонения от их уплаты, от ухода в иные юрисдикции.

"Надо в целом менять налоговую систему, а не отдельные налоги. Нельзя менять одно и не менять другое", — заявил Титов на пресс-конференции, посвященной итогам своей предвыборной кампании на пост президента РФ и дальнейшим политическим перспективам "Партии роста".

Возможность повышения налога на доходы физлиц с 13% до 15% обсуждалась на одном из первых после президентских выборов совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева, написала газета "Ведомости" в четверг со ссылкой на федеральных чиновников. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила газете, что в кабмине обсуждаются разные меры, но все они — пока только предложения.