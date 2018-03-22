Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с четырех турецких предприятий

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия с 23 марта разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
"Служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами", — сказала Мелано.
По ее словам, список предприятий будет опубликован на сайте Россельхознадзора.
Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России помидоров восьми турецким предприятиям.