Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с четырех турецких предприятий

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Россия с 23 марта разрешит ввоз томатов еще с четырех предприятий Турции, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Служба считает возможным с 23 марта предоставить право поставок томатов еще четырем турецким предприятиям, эти предприятия ранее успешно прошли инспекцию российскими специалистами", — сказала Мелано.

По ее словам, список предприятий будет опубликован на сайте Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз на территорию России помидоров восьми турецким предприятиям.