Минфин вернул на доработку законопроект о денежных суррогатах

МОСКВА, 22 мар — РИА Новостм. Законопроект о денежных суррогатах возвращен на доработку, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
По словам Моисеева, сейчас текст законопроекта написан таким образом, что "можно представить себе ситуацию, при которой будут привлекаться люди, которые в принципе ничего плохого не сделали".
Данный законопроект определит в законодательстве понятие "денежных суррогатов" и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России. В феврале замминистра оценивал, что "это история, скорее всего, осенней сессии" заседания Госдумы.