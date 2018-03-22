Китай пригрозил США ответом в случае введения защитных пошлин в торговле

ПЕКИН, 22 мар – РИА Новости. Китай примет решительные меры, если действия США будут ущемлять его законные интересы в торговле, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит в четверг о мерах в области торговли против Китая. В ежедневном расписании Трампа говорится, что на 12.30 по вашингтонскому времени (19.30 мск) запланировано подписание меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая".
"Китайская сторона многократно излагала свою позицию. Мы выступаем решительно против односторонних протекционистских мер США. Китайская сторона не будет безучастно наблюдать за тем, как нарушаются ее законные права и интересы. Мы примем все необходимые меры и будем решительно защищать свои законные интересы", — говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Торговое ведомство Китая выразило надежду на то, что американская сторона сможет осознать взаимовыгодную природу китайско-американских торгово-экономических отношений и не будет предпринимать действий во вред и себе и другим.
Эксперты опасаются, что протекционистские меры Трампа приведут к большой торговой войне с участием США, Китая, Евросоюза и, вероятно, других стран. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил в среду на слушаниях в конгрессе об угрозе торговой войны.
Торговый дефицит США в товарообмене с Китаем составил в 2017 году рекордные 375 миллиардов долларов.