МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Разрывая торгово-экономические связи с Москвой, Киев наносит непоправимый урон украинский экономике, заявил российский сенатора Алексей Пушков.

По его мнению, антироссийская политика стала стратегической линией украинских властей.

"Разрыв всех видов отношений с Россией и перестройка самой Украины на антироссийской основе — не временная, а стратегическая линия нынешней киевской власти.Подрывая торгово-экономические связи с Россией, она ломает экономику Украины через колено. Торжество политики над экономикой", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Украинское правительство накануне объявило о прекращении действия программы экономического сотрудничество с Россией на 2011-2020 годы. Документ предусматривал, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.