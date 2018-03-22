Спираль роста. Американцы поверили в успех российской экономики

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Россия способна существенно повысить темпы роста ВВП. В американском рейтинговом агентстве Moody’s считают, что экономический подъем обеспечат серьезные структурные реформы, к которым готовятся власти. Насколько обоснованы эти ожидания — в материале РИА Новости.

От стабильного к позитивному

Реализация комплексной программы реформ ускорит развитие российской экономики. Это поднимет суверенный кредитный рейтинг страны до уровня, близкого к его историческому максимуму (Baa1), полагают в агентстве.

В опубликованном докладе Moody’s отмечено, что в настоящее время ВВП России растет на 1,5-2% в год. Необходимое ускорение, о котором говорят власти, предполагает изменение экономической политики. Ключевой вопрос в том, какие из реформ будут реализованы в течение ближайших шести лет.

В конце января 2018 года Moody’s изменило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России со стабильного на позитивный. Одновременно рейтинг был подтвержден на уровне Вa1. По шкале агентства, это неинвестиционный показатель. Но другие агентства из "большой тройки" — Standard & Poor's и Fitch — повысили оценку России до инвестиционного уровня (BBB-).

Прогноз в Moody’s улучшили благодаря тому, что Россия продемонстрировала институциональную силу и хорошо справилась с внешними шоками.

"Повысилась экономическая и фискальная устойчивость, снижающая уязвимость России к возможным внешним потрясениям от геополитической напряженности или возобновления снижения цен на нефть", — говорится в сообщении агентства.

Внутренние резервы

Оптимизм Moody’s в целом совпадает с официальной оценкой ситуации. По мнению первого вице-премьера Игоря Шувалова, Россия способна ощутимо ускорить экономический рост.

Соответствующие установки даны президентом Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию, с которым глава государства выступил 1 марта. В качестве приоритетов он назвал обеспечение роста ВВП темпами не ниже мировых, то есть около трех процентов в год.

Решить эту задачу непросто. В 2017-м ВВП увеличился на полтора процента, в текущем году, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается рост на уровне двух процентов. По словам советника гендиректора по макроэкономике компании "Открытие Брокер" Сергея Хестанова, даже прогноз в два процента выглядит чересчур оптимистично.

"Экономика растет, но медленно. Нам в ближайшие месяцы нужно принять такие решения, чтобы подстегнуть экономический рост, чтобы закрутить эту спираль роста. У нас для этого все возможности есть", — отмечал Шувалов в интервью радиостанции "Вести ФМ".

К таким возможностям первый вице-премьер относит накопления бизнеса и населения. К концу 2017 года граждане на вкладах и в ценных бумагах хранили в общей сложности 29,5 триллиона рублей, что, сообщает Росстат, почти на 14% больше, чем годом ранее.

Эти деньги могли бы частично покрыть потребности экономики в инвестициях. "Для обновления технологической базы нужны колоссальные средства. Инвестиционного потенциала промышленности и предпринимательского сообщества явно недостаточно, а кредит остается все еще слишком дорогим для реального производства с невысокой рентабельностью", — говорит эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Еще один потенциальный источник инвестиций — деньги, возвращающиеся из-за границы. Как известно, в феврале президент Владимир Путин подписал закон об амнистии капиталов. Владельцы незадекларированных активов получили хороший шанс перевести миллиарды долларов из иностранных юрисдикций в Россию. Хотя эксперты подчеркивают, что вопросы защиты прав собственности и борьбы с коррупцией все еще остаются актуальными.

Траектория развития

Комплекс мер по ускорению развития отечественной экономики на ближайшие шесть лет подготовлен и вскоре будет принят, заверил Шувалов. Активная фаза реализации реформ начнется после того, как сформируется новый кабинет министров.

Специалисты считают, что правительство сделает акцент на перевод экономики в легальное поле. По данным Росстата, теневой сектор в России составляет 16-18%. Сумма зарплат в конвертах достигает 10-12 триллионов рублей. В результате бюджет недосчитывается до трех триллионов неуплаченных налогов и страховых взносов.

Также серьезная проблема для России — нестабильность объемов промпроизводства, напоминает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. Например, в ноябре прошлого года этот показатель снизился сразу на 3,6% в годовом выражении, что негативно сказалось на результатах всей экономики.

Государству придется принять меры, чтобы это не повторилось. "Сырьевые отрасли могут держаться за счет внешнего и внутреннего спроса, а для остальных секторов — химической и легкой промышленности, машиностроения, стройиндустрии — нужно создать подходящие условия", — считает Кокорева.

Сокращение военных расходов — еще один фактор экономического ускорения. Основные траты на перевооружение и подготовку армии уже совершены, и в 2018-2019 годах они заметно снизятся. Соответственно, обороноспособность государства не пострадает, зато возникнет возможность перенаправить средства в другие сферы. Например, в ближайшие годы финансирование здравоохранения увеличится в два раза — до четырех процентов ВВП.

Наконец, важнейшее направление — дальнейшее снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов. Приоритет государства здесь — помощь в продвижении на внешних рынках товаров, услуг и технологий несырьевых, в том числе высокотехнологичных и инновационных, отечественных компаний.

"Задача по реформированию экономики в принципе не может быть решена без обновления технологической базы обрабатывающих отраслей, развития внутреннего рынка и повышения экспортных возможностей", — заключает Калачев.